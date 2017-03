Calciomercato Inter, Bardi: "C'è la possibilità di rimanere a Frosinone"

05/03/2017 00:43

CALCIOMERCATO INTER/ Prestato dall'Inter al Frosinone, Francesco Bardi è diventato uno degli idoli dei tifosi gialloblu a suon di parate. In vista della prossima stagione, il portiere italiano rivela che gradirebbe un'eventuale permanenza in terra ciociara: "Sicuramente la fiducia che l’Inter mi ha dato in questi anni l’ho apprezzata e la apprezzo tantissimo. - ha dichiarato Bardi a 'Goal.com' - l mio obiettivo adesso è far bene col Frosinone perché voglio ripagare anche la loro fiducia e c’è anche la possibilità che il prossimo anno possa diventare definitivamente del Frosinone e ne sarei molto contento perché ciò che mi stanno dando questa società e questo ambiente è incredibile".

S.F.