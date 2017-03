04/03/2017 20:56

SAMPDORIA PESCARA/ Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la sconfitta rimediata in casa della Sampdoria: "La salvezza è ancora possibile, lo dice la matematica - ha dichiarato l'allenatore boemo - dobbiamo fare di tutto per cercare di recuperare. Calo fisico? Sì, la squadra non era pronta atleticamente al mio tipo di calcio, ma stiamo lavorando duramente".

S.F.