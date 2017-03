Empoli-Genoa, Martusciello: "Salvezza? Pensiamo a noi stessi. Ecco cosa dovremo fare"

04/03/2017 16:09

EMPOLI GENOA MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello, tecnico dell'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa oggi prima della sfida di campionato contro il Genoa. Le sue parole: "Arrivando da qualche sconfitta dobbiamo cercare dei punti utili, ma per farlo non dovremo essere caotici. Loro sono degl avversari decisamente molto cambiati rispetto al match d'andanta, hanno cambiato dei giocatori ed anche la guida. Pensiamo alla salvezza, ma dovremo farlo solamente attraverso le nostre partire, senza concentrarsi su quello che fanno le inseguitrici".

O.P.