Calciomercato Juventus, sfida al futuro: occhi sui gioielli dell'Udinese

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/03/2017 09:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS UDINESE / Tra campo e calciomercato. La Juventus vola ad Udine, terra di gioielli e talenti in rampa di lancio, per dare un'ulteriore zampata al discorso scudetto e monitorare da vicino tanti giovani che in estate potrebbero diventare obiettivi concreti di calciomercato Juventus. Come Seko Fofana, rivelazione dei friulani che con Delneri è esploso quadruplicando il proprio valore ed attirando le attenzioni di tanti top club. Si è già mossa all'Inter, a caccia di un centrocampista di quantità e qualità, ma anche la 'Vecchia Signora' tiene sotto stretta osservazione il franco-ivoriano classe '95.

Gli occhi juventini saranno poi rivolti ad altri talenti. Come il ceco Jakub Jankto, che all'andata firmò proprio allo 'Juventus Stadium' il suo primo gol in Serie A. Attenzione poi al possibile ritorno di fiamma per Silvan Widmer, mentre, racconta 'Tuttosport', dai radar non è mai scomparso Rodrigo De Paul, che in Italia deve ancora convincere pienamente, ma Paratici lo segue dai tempi del Racing.