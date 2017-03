Udinese, tegola per Delneri in vista della Juve

03/03/2017 22:13

UDINESE JUVENTUS THEREAU - Tegola per Delneri in vista del match casalingo contro la capolista Juventus. Cyril Thereau non ha infatti recuperato dai problemi fisici accusati nei giorni scorsi e si è allenato ancora parte nella seduta odierna. Decisiva sarà la rifinitura di domani, con la presenza l'ex Chievo che sarebbe comunque in dubbio per l'incrocio contro Buffon e compagni. Recuperato invece Perica, che sarà quindi disponibile per domenica.



G.M.