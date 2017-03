Argentina, i convocati di Bauza: ancora fuori Icardi, ci sono due juventini

03/03/2017 18:50

ARGENTINA CONVOCATI / Fanno nuovamente discutere le scelte del commissario tecnico dell'Argentina Edgardo Bauza. In vista delle due sfide decisive nel girone di qualificazione a Russia 2018 contro Perù e Bolivia in programma rispettivamente il 23 ed il 28 marzo, il Ct argentino ha lasciato nuovamente fuori il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, preferendogli Lucas Pratto del San Paolo ed Ezequiel Lavezzi, ancora a secco di gol da quando è sbarcato in Cina la scorsa estate. Tutti confermati, invece, gli altri 'italiani': da Higuain a Dybala passando per Banega e Biglia. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Mariano Andújar (Estudiantes), Nahuel Guzmán (Tigres), Sergio Romero (Manchester United)

Difensori: Gabriel Mercado (Siviglia), Pablo Zabaleta (Manchester City), Julio Buffarini (San Paolo), Facundo Roncaglia (Celta), Emmanuel Más (Trabzonspor), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolás Otamendi (Manchester City), Mateo Musacchio (Villarreal), Ramiro Funes Mori (Everton)

Centrocampisti: Javier Mascherano (Barcelona), Lucas Biglia (Lazio), Guido Pizarro (Tigres), Éver Banega (Inter), Enzo Pérez (Valencia), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Ángel Correa (Atlético Madrid), Marcos Acuña (Racing)

Attaccanti: Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune), Lionel Messi (Barcellona), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Lucas Pratto (San Paolo).

L.P.