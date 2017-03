DIRETTA Serie A, Atalanta-Fiorentina 0-0: fine primo tempo!

Alessio Lento (@lentuzzo)

05/03/2017 12:30

ATALANTA FIORENTINA DIRETTA - La lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita, per la ventisettesima giornata del campionato di serie A, la Fiorentina di Paulo Sousa. I viola, dopo l'eliminazione in rimonta subita in Europa League, anche nello scorso turno di campionato hanno subito il pareggio col Torino in rimonta. I bergamaschi, invece, hanno colto un successo di livello sul campo del Napoli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Atleti Azzurri d'Italia'.

FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA FIORENTINA

ATALANTA (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kurtić, Freuler, Spinazzola; D'Alessandro, Petagna, Gomez. All. Gasperini

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Tello; Ilicic, Borja Valero; Kalinic. All. Sousa

CLASSIFICA: Juventus 66; Roma 59*; Napoli 57*; Atalanta 51; Lazio 50, Milan 50*; Inter 48; Fiorentina 41; Sampdoria* 38; Torino 36; Chievo 35; Cagliari 31; Sassuolo 30; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 26; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 13; Pescara* 12.

*Una gara in più