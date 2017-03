Germania, le due proposte di Bierhoff per rivoluzionare il calcio

01/03/2017 13:17

BIERHOFF FUORIGIOCO TIMEOUT / Oliver Bierhoff ha in mente due proposte per rivoluzionare il calcio. L'ex centravanti di Udinese e Milan, attuale team manager della Nazionale tedesca, in una intervista alla 'Bild' ha dichiarato: "Perché l'abolizione della regola del fuorigioco non dovrebbe rendere il gioco più attraente? Forse dovremmo accettare una fase di prova. Inserirei il time-out anche nel calcio, ma non dovrebbe durare troppo a lungo: sarebbe una buona opportunità per gli allenatori".

M.R.