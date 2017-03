01/03/2017 08:25

LAZIO-ROMA DERBY / Mille agenti per meno di 30.000 spettatori: il derby Lazio-Roma, in programma stasera all'Olimpico, sarà comunque blindato. Nonostante il fascino della partita, molti tifosi hanno deciso, infatti, di seguirla in tv. La polemica sulle barriere (abbassate e non tolte) ha poi rafforzato i malumori della corrente più accesa, che stasera darà forfait.

I.T.