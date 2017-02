Juventus-Napoli, dubbio Callejon: la Rai nel mirino dei telespettatori

28/02/2017 21:30

COPPA ITALIA JUVENTUS NAPOLI RAI / Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio allo 'Juventus Stadium' grazie a Callejon, che ha trafitto i pali di Neto partendo sul filo del fuorigioco. Se era in posizione regolare o meno però è difficile stabilirlo: il replay della rete mandato in onda dalla 'Rai' non è servito per dipanare la questione perché non è stato fatto un fermo-immagine al momento del cross di Insigne.

Una mancanza che ha subito fatto scattare la polemica dei tifosi e, soprattutto, dei telespettatori che spesso additano il servizio pubblico di non offrire un prodotto non sempre all'altezza delle grandi sfide che mandano in onda.

D.G.