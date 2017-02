Calciomercato Fiorentina, Corvino: "Finiremo con Sousa. Kalinic? Abbiamo già risposto"

27/02/2017 20:20

CALCIOMERCATO FIORENTINA CORVINO KALINIC SOUSA / A pochi istanti dall'inizio di Fiorentina-Torino, il dg viola Pantaleo Corvino ha preso la parola a 'Premium Sport':

"Fiducia a tempo a Sousa? Noi siamo stati concentrati sulla partita, questa amarezza non è stata ancora digerita. Ma nel frattempo abbiamo pensato a questa partita, a ripartire. Avevamo detto che con il nostro allenatore volevamo finire tutta la stagione e questa è ancora la nostra idea. Rinnovo Bernardeschi? Ci manca l'ultimo quarto di stagione e siamo concentrati su questo. Kalinic in Cina? Abbiamo già risposto tante volte, non vale la pena farlo a pochi minuti dalla partita". Il Tianjin Quanjian di Cannavaro, infatti, non ha mollato la presa su Kalinic ed ha disposizione ancora 24 ore per portarlo in Cina.

D.G.