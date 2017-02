Roma, da Nainggolan guanto di sfida alla Juventus: "Così battiamo tutti"

27/02/2017 16:26

ROMA NAINGGOLAN / E' l'uomo del momento, il protagonista assoluto delle news Roma: Radja Nainggolan sta attraversando un periodo d'oro come certifica la doppietta realizzata ieri contro l'Inter. Il centrocampista belga - il cui valore sul calciomercato è schizzato a 60-70 milioni di euro - parla a 'uefa.com' del momento della Roma: "Siamo in un ottimo momento di forma e dobbiamo cercare di continuare così. Sono felice di come sto giocando e di come sta giocando la squadra. Ringrazio sempre i miei compagni, per me l'importante è che vinca la squadra".

Il belga non risparmia elogi a Spalletti: "E' un grande allenatore, sa esattamente cosa vuole dai giocatori. Dice sempre quello che gli passa per la testa e credo che la squadra stia facendo un grande lavoro seguendolo su tutto quello che ci dice. Godiamoci questi risultati e speriamo di continuare così a lungo. Siamo ancora in corsa in tre competizioni, possiamo ancora vincere tre trofei".

Tra le competizioni in cui è impegnata la Roma c'è l'Europa League, con i giallorossi attesi ora dal doppio confronto con il Lione: "Essere favoriti è sempre difficile, c'è maggiore pressione. Però siamo un'ottima squadra e dobbiamo avere certezze sulla nostra qualità. Se giochiamo il nostro calcio credo che possiamo battere chiunque. Il sorteggio non è stato fortunato, perché potevamo affrontare squadre meno forti. Ma alla fine, se non incontri una squadra forte in questo turno, poi ti tocca in quello successivo, quindi non cambia molto. Devi battere tutte per vincere il trofeo ed è quello che cercheremo di fare".

Roma, Nainggolan su Dzeko: "Fondamentale per noi"

Ultima battuta Nainggolan la riserva a Edin Dzeko, completamente trasformato rispetto allo scorso anno: "Nessuno aveva dubbi su di lui. Giocare in Italia non è facile, ma tutti sapevamo di avere a disposizione un grande attaccante. L'anno scorso non è stato fortunato, non aveva svolto la preparazione al meglio, quello è stato il suo più grande problema. E' importantissimo per noi: tiene palla, è bravo tecnicamente, scambia bene il pallone. E' l'attaccante completo e sono felice di giocare con lui. Con lui c'è la consapevolezza che anche una piccola occasione potrebbe trasformarsi in gol".

B.D.S.