Juventus-Napoli, probabili formazioni: torna Dybala, chance Pavoletti

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

27/02/2017 12:28

JUVENTUS NAPOLI - Juventus a caccia della decima vittoria consecutiva tra campionato e coppe, mentre il Napoli vuole subito rifarsi dopo il tonfo del 'San Paolo' di sabato contro la rivelazione Atalanta. C'è in ballo una bella fetta della finalissima di Coppa Italia nel primo round della semifinale di martedì sera allo 'Stadium' tra i campioni d'Italia e l'undici allenato da Maurizio Sarri, quest'ultimo secondo i rumors di calciomercato uno dei papabili alla successione alla panchina di Allegri nell'eventualità in cui il tecnico toscano lasciasse i bianconeri a giugno.



TORNANO DYBALA E KHEDIRA - Per le news Coppa Italia, Allegri opterà per alcune variazioni rispetto al successo con l'Empoli: si rivedranno dal 1' sia Dybala che Khedira, mentre Pjaca partirà nuovamente dalla panchina con Cuadrado e Mandzukic a completare la batteria dei trequartisti dietro l'attesissimo ex della contesa Higuain, che giocherebbe così l'undicesima gara consecutiva dall'inizio. In regia Pjanic è favorito su Marchisio, davanti a Neto invece (confermato tra i pali dopo la maglia da titolare di sabato) ci saranno Lichtsteiner e Asamoah sulle corsie esterne, con la coppia Bonucci-Chiellini in pole rispetto a Barzagli e Benatia, mentre Rugani riposerà come annunciato in conferenza stampa da Allegri.



CHANCE PER PAVOLETTI - In casa Napoli, Sarri potrebbe optare un avvicendamento nel tridente d'attacco rispetto alla gara con l'Atalanta, con Insigne destinato - almeno inizialmente - a partire dalla panchina e Pavoletti (favorito su Milik) nella posizione di centravanti supportato ai lati da Mertens e Callejon. In mediana si rivedrà Jorginho, insieme a capitan Hamsik e Zielinski. In difesa sarà Maggio sulla destra il sostituto dello squalificato Hysaj, con Ghoulam a sinistra e il tandem Koulibaly-Albiol davanti a Reina.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Juventus (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.



Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Mertens. All.: Sarri.