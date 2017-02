Calciomercato Milan, giorni decisivi per la cessione: ecco il programma

27/02/2017 10:09

CALCIOMERCATO MILAN BERLUSCONI CINESI / In casa Milan ci si appresta allo storico addio di Silvio Berlusconi, che potrebbe restare in veste di presidente onorario. In questa settimana si attenderà il bonifico sui conti Fininvest, che darà il via all'arrivo di una ricca delegazione cinese, composta da ben 32 persone, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport'. Il tutto avverrà tra giovedì e sabato, con l'assemblea dei soci che si riunirà il prossimo 3 marzo, alla quale seguirà poi la firma sul closing a Villa San Martino o Villa Gernetto. Il giorno seguente, secondo le proiezioni, si terrà la conferenza stampa di presentazione, dando il via a un nuovo corso rossonero.

Molta curiosità soprattutto per i nomi degli investitori cinesi, dal momento che, al di là di svariate ipotesi, una lista ufficiale non è mai stata presentata al pubblico. Stando a quanto indicato dalla rosea, sarebbero quattro i principali investitori, tra i quali il presidente di Sino-Europe, Li Yonghong, e il fondo Haixia Capital.

L.I.