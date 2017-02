ITALIANS – Gabbiadini-show, ma niente festa. Sirigu e Donnarumma: portieri in crisi

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

27/02/2017 13:11

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Gabbiadini e Verrati, oltre che gli allenatori Conte e Ancelotti. Flop per i portieri Sirigu e Donnarumma, in chiaroscuro anche Piccini.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

FABIO BORINI (Sunderland) 5,5 – Poche idee e in parte confuse in fase offensiva nella partita con l'Everton. Così viene sostituito, giustamente, nella ripresa.

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 5,5 – Buona gara contro il Burnley sul piano del gioco, ma nell’occasione della rete del pareggio dovrebbe andare con più convinzione alla ricerca della palla, sugli sviluppi del calcio d’angolo.

MANOLO GABBIADINI (SOUTHAMPTON) 7,5 - E' il protagonista assoluto della finale di FA Cup con una doppietta che fa sognare i tifosi per buona parte del match. Poi, sul finale, vengono fuori i Red Devils di Mourinho e il sogno sfuma.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United), Stefano Okaka (Watford), Vito Mannone (Sunderland).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 6,5 – La pausa di campionato ha fatto bene per riacquistare fiato ed energia. La sua squadra torna a vincere con dimestichezza, superando senza difficoltà la Swansea, e tiene la diretta inseguitrice a dieci punti.

WALTER MAZZARRI (Watford) 5,5 – La partita con il West Ham sembrava mettersi sin da subito in discesa, grazie al vantaggio nei primissimi minuti di gioco. L’atteggiamento rinunciatario, però, non è tornato utile e alla fine il pareggio è sembrato il risultato più giusto.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 7 – La squadra è nelle sue mani, gira come le lancette di un orologio e giunge con una certa facilità alla conclusione. La sua partita sul campo del Marsiglia viene impreziosita dall’assist sull’ultima rete di Matuidi.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Andrea Raggi (Monaco) Mario Balotelli (Nizza), Thiago Motta (Psg).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 6,5 – Prestazione esaltante sulla corsia di destra, dove riesce spesso a saltare l’uomo e creare la superiorità numerica in fase offensiva. C’è tanto di suo nella vittoria in trasferta con il Leverkusen.

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5,5 – Non ha particolari responsabilità nel ko casalingo contro il Dortmund, ma non fa niente per far cambiare rotta a una giornata da dimenticare.

NON HANNO GIOCATO: Luca Candirola (Werder Brema)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 7 – Otto reti al malcapitato Amburgo per tornare a convincere dopo alcune gare in chiaroscuro. Non ci sono dubbi sul fatto che abbia in mano la squadra da battere in Germania.

LIGA

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 6,5 – Fino a quando resta in campo è il catalizzatore della fase offensiva, una mina vagante complicata da intercettare quando ha la palla. E' tra i protagonisti del derby con il Betis.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia) 5 – Trascorre buona parte del match col freno a mano per le continue incursioni dei giocatori del Siviglia sulla fascia di sua competenza. Soffre a tratti e si becca un cartellino giallo che limita in parte la sua partita.

SIMONE ZAZA (Valencia) 6 – Gioca dal primo minuto sul campo del Alaves, non va a segno ma è comunque protagonista di una buona gara, malgrado la sconfitta. Il periodo buio sembra ormai alle spalle.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5 – Un’altra partita grigia: tre reti subite dall'Espanyol a rovinare una giornata che non può certo essere ricordata tra le più brillanti di questa stagione.

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo) 5,5 – Tanto movimento in avvio, pian piano si spegne e perde lucidità nel secondo tempo, quando lascia il campo a un compagno più fresco. Il suo ritorno al gol era atteso con il Gijon.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Daniele Bonera (Villareal), Roberto Soriano (Villareal), Nicola Sansone (Villareal).

RESTO DEL MONDO

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripolis) 5 – Un paio di interventi risolutivi non lo giustificano in un’altra gara da dimenticare, con tre reti subite dal Platanias.

NICOLA LEALI (Olympiacos) 5,5 – Forse non è impeccabile nell’occasione della rete subita, che di fatto decide il match in favore del Panionios. Bene sulle uscite.

NON HANNO GIOCATO: Giandomenico Mesto (Panathinaikos).

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 7,5

MARCO VERRATTI (Psg) 7

CARLO ANCELOTTI (Allenatore - Bayern Monaco) 7

FLOP

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripolis) 5

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia) 5