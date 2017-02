Chievo-Pescara, Zeman senza alibi: "Non abbiamo fatto calcio"

26/02/2017 17:16

CHIEVO PESCARA ZEMAN / "Non abbiamo fatto calcio, oggi non siamo stati pronti. Sono sicuro che poi, più avanti, riusciremo a fare calcio, dovremmo cambiare qualcosa. Oggi è stato un problema tattico, non fisico". Così Zeman, ai microfoni di 'SkySport', ha analizzato la sconfitta odierna contro il Chievo Verona per 2-0. "La disposizione della formazione di Maran ha allungato la squadra, giocavamo troppo dietro e non era facile. Gilardino? Non l'ho ancora visto".

I.T.