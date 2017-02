Inter-Roma, Chiellini ammette: "Spero che i giallorossi non vincano"

26/02/2017 17:17

INTER ROMA CHIELLINI SERIE A / Questa sera Giorgio Chiellini guarderà Inter-Roma in maniera piuttosto interessata. "E' una partita da tripla - ha esordito ai microfoni di 'Premium Sport' - la Roma è una squadra più solida ma giocare a Milano contro un'Inter che ha entusiasmo e sta facendo risultati in questo periodo è difficile per tutti. Icardi contro Fazio sarà un duello che deciderà molto della sfida".

Di fronte ci saranno due delle più accese rivali della Juventus, ma il difensore ha le idee chiare su chi fare il tifo: "È una partita importante per tutti: per l'Inter perché avrebbe grandi ambizioni con una vittoria, per la Roma perché si lancerebbe da sola alla rincorsa verso di noi, il Napoli è spettatore e non so cosa debba sperare perché dietro si possono avvicinare ed è tutto in ballo. Sarebbe bugiardo dire che non speriamo che la Roma non vinca, ma per noi il nostro campionato si vince con le partite come quelle di ieri, sono molto più decisive degli scontri diretti".

D.G.