Fiorentina-Torino, Mihajlovic: "Squadra e società, una cosa sola. Pare ci siano macerie..."

26/02/2017 16:00

FIORENTINA TORINO MIHAJLOVIC / Alla vigilia del match contro la Fiorentina, Mihajlovic ha parlato dello stato del suo Torino in conferenza stampa: "Ho letto tante cose negative sul Toro. Pare qui ci siano solo macerie. Abbiamo attraversato un periodo non accellente, ma ci stiamo riprendendo. Voglio anche sottolineare che squadra e club sono una cosa sola. I conti poi li faremo alla fine".

FIORENTINA - "Sono usciti dall'Europa League a causa di un black out, cosa che noi conosciamo molto bene. Non dobbiamo pensare che saranno in crisi: saranno arrabbiati e avranno voglia di rivalsa anche rispetto al girone d’andata. Per batterli servirà una gran fase difensiva".

L.I.