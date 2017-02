26/02/2017 04:01

RB LIPSIA MANCHESTER BRAVO / Stando a quanto rivelato da 'Sport Bild', l'estremo difensore del Manchester City, Claudio Bravo, potrebbe essere il nuovo obiettivo per il RB Lipsia in vista della prossima stagione. Dall'Inghilterra per adesso non arrivano conferme, ma nei prossimi mesi il discorso potrebbe ampliarsi.

O.P.