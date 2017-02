Juventus-Empoli, Martusciello assicura: "Mai pensato di essere già salvi"

25/02/2017 23:27

JUVENTUS EMPOLI/ Martusciello è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match che ha visto il suo Empoli perdere in casa della Juventus: "Se è possibile che dopo la vittoria con l'Udinese c'è stato un calo di tensione? Esclusa la partita di Crotone la squadra non ha mai pensato di essere già salva. Chi mi preoccupa delle dirette concorrenti alla salvezza? Solo l'Empoli, la squadra non ha paura di nulla perché non è facile venire a Torino e giocare con questa personalità".

S.F.