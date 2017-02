Milan, Gigio Donnarumma scoppia in lacrime nel giorno dei suoi 18 anni

25/02/2017 20:56

NEWS MILAN/ Giornata speciale per Gianluigi Donnarumma che oggi ha compiuto 18 anni. Come regalo, il Milan gli ha confezionato un video-messaggio con svariati auguri, da quelli di Galliani ai suoi compagni di squadra, passando per lo staff rossonero e i suoi familiari. Un video toccante davanti al quale, Donnarumma, si è commosso scoppiando in lacrime, come mostrato da 'Premium Sport'. Una reazione normale per un giovane campione che diverrà un pilastro del Milan e della Nazionale italiana.

S.F.