Chelsea-Swansea, Conte: "Abbiamo dominato, guardiamo solo a noi stessi"

26/02/2017 03:26

CHELSEA CONTE - Il Chelsea non sbaglia un colpo tra le mura di 'Stamford Bridge'. Antonio Conte è soddisfatto dopo il 3-1 rifilato allo Swansea, che rafforza il primato in vetta alla classifica: "Abbiamo dominato la partita giocando molto bene. Abbiamo creato molte occasioni per segnare. Abbiamo concesso il gol alla fine del primo tempo, hanno avuto un po' di fortuna, ma abbiamo dimostrato grande carattere nel secondo tempo - ha detto il manager dei 'Blues' in conferenza stampa - Adesso è importante continuare in questo modo, guardare a noi stessi e pensare a vincere, proseguendo il nostro cammino sempre con questa attenzione e concentrazione".

G.M.