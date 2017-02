Dall'inviato Gennaro Arpaia

25/02/2017 18:10

NAPOLI ATALANTA - Sembra ben lungi dal ricomporsi la frattura tra i tifosi del Napoli e il presidente De Laurentiis. Subito dopo il fischio d'inizio della sfida con l'Atalanta, la Curva A del 'San Paolo' ha iniziato ad intonare dei cori contro il patron azzurro come ad esempio "Chi non salta De Laurentiis è", manifestando il proprio malumore per le ultime uscite del numero uno partenopeo.

G.M.