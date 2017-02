Calciomercato Inter, retroscena Mancini: no a 18 milioni di euro!

25/02/2017 17:32

CALCIOMERCATO INTER MANCINI / "Non c'erano più le condizioni per andare avanti insieme", ha spiegato poche ore fa Roberto Mancini. Sulle frequenze di 'Radio Deejay' il tecnico di Jesi è ritornato sull'addio all'Inter che si è consumato la scorsa estate. Una scelta ben ponderata la sua, tanto da confermarla anche di fronte ad importanti cifre: come svela la stessa stazione radiofonica, il Suning - insediatasi due mesi prima del suo addio - gli aveva proposto un triennale da sei milioni annui. Una ricchissima offerta che non è bastata a fargli cambiare idea.

D.G.