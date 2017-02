Juventus-Empoli, martedì c'è il Napoli: Allegri 'tentenna' su Higuain

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

25/02/2017 00:10

JUVENTUS EMPOLI HIGUAIN - Tra poche ore l'Empoli, martedì sera il Napoli nel primo round di Coppa Italia. Massimiliano Allegri, dopo le fatiche di Champions, per le news Juventus starebbe pensando di far rifiatare Gonzalo Higuain nell'anticipo dello 'Stadium' contro la formazione di Martusciello. Dalla panchina dell'11 gennaio con l'Atalanta in Coppa Italia, il 'Pipita' è sceso in campo dal primo minuto per 9 partite di seguito tra campionato, Milan nella coppa nazionale e l'incrocio di mercoledì scorso nella tana del Porto.

Juventus-Empoli, probabili formazioni: riposa Higuain?

Allegri perciò potrebbe far riposare l'argentino in previsione dei prossimi impegni, in primis l'andata della semifinale contro la sua ex squadra, che lasciò tra le polemiche nell'ultimo calciomercato estivo. Con Higuian in panchina, Mandzukic andrebbe a ricoprire il ruolo di centravanti, con il trio dei trequartisti dietro al croato che sarebbe composto da Cuadrado, Dybala e Pjaca, quest'ultimo galvanizzato dal sigillo decisivo del 'Dragâo'.

In porta Allegri ha annunciato Neto al posto di capitan Buffon, con il rientro a tempo pieno di Bonucci nel cuore della difesa dopo la tribuna di Porto e le scintille proprio con il tecnico toscano. Nella linea a quattro dovrebbero trovare posto anche Dani Alves, Asamoah e Rugani, mentre in mediana insieme a Pjanic ritroverà una maglia da titolare Marchisio visto il turno di riposo concesso da Allegri a Khedira, neanche convocato per la gara contro l'Empoli.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Rugani, Bonucci, Asamoah; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Pjaca; Mandzukic.