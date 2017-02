24/02/2017 16:47

NEWS BOLOGNA/ Buone notizie per Roberto Donadoni in vista della delicata sfida di campionato contro il Genoa. Il tecnico del Bologna ritrova Simone Verdi e Mattia Destro, entrambi tornati ad allenarsi in gruppo dopo aver superato i rispettivi problemi fisici. Donadoni valuterà le loro condizioni tra oggi e domani e deciderà se mandarli in campo.

S.F.