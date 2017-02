Juventus-Empoli, Martusciello: "Ecco come fermare i bianconeri"

24/02/2017 15:55

MARTUSCIELLO JUVENTUS EMPOLI / L'anticipo serale della 26esima giornata di Serie A vede l'Empoli fare visita alla Juventus in una sfida che sulla carta è già scritta. Ma in conferenza stampa il tecnico dei toscani Giovanni Martusciello promette battaglia: "Come si ferma la Juve? Dovremo cercare di far in modo che i bianconeri non arrivino in prossimità della nostra area di rigore. Dobbiamo mettere in campo voglia e rabbia per poterci confrontare con una squadra tremendamente superiore a noi. Allegri farà turnover? Non ci penso perché sono una tra le squadre più forte in Europa con grandi campioni anche tra i giocatori che non sono considerati titolari".

M.R.