Lione-Roma, punti di forza e punti deboli: alla scoperta della squadra di Genesio

Maurizio Russo

24/02/2017 13:52

LIONE ROMA EUROPA LEAGUE / L'urna di Nyon non è stata molto benevola con la Roma. A parte lo spauracchio Manchester United, infatti, la società giallorossa ha pescato la formazione più temebile: il Lione. La gara di andata degli ottavi di finale di Europa League si giocherà in terra francese il 9 marzo, mentre il ritorno si disputerà allo stadio 'Olimpico' una settimana dopo. La squadra di Genesio arriva a questo appuntamento dopo essere retrocessa dalla Champions (arrivò terza nel suo gruppo dietro a Juventus e Siviglia, ndr) e aver asfaltato gli olandesi dell'Az Alkmaar nei sedicesimi con un 11-2 totale tra andata (4-1) e ritorno (7-1). I capitolini, invece, hanno vinto abbastanza agevolmente il proprio girone e nel turno precedente hanno avuto la meglio sugli spagnoli del Villarreal, mettendo al sicuro il passaggio del turno con il 4-0 in trasferta a cui ha fatto seguito l'indolora sconfitta casalinga di ieri per 1-0. Tra i due club c'è un solo precedente ufficiale e risale agli ottavi di finale della Champions League 2006-07. Con Spalletti in panchina anche in quella occasione, la Roma pareggiò in casa 0-0 e poi andò a vincere 2-0 alla 'Gerland' grazie ad un gol di Totti e, soprattutto, al capolavoro di tacco di Mancini.

Lione-Roma, attenzione a Lacazette. La difesa non è impenetrabile

Il Lione è una squadra che non pareggia praticamente mai: un solo pari in 25 giornate di Ligue 1. Dalla metà campo in su, la squadra di Genesio è molto temibile: in mediana i transalpini possono contare sulla quantità e la qualità della coppia formata da Gonalons e Tolisso, oggetto dei desideri di calciomercato di molte italiane, specie la Juventus, mentre sulle ali può contare sull'esperienza di Valbuena e la freschezza di Cornet e Fekir. Ma il pericolo numero uno sarà certamente il bomber Alexandre Lacazette, già autore di 26 gol e 3 assist tra campionato e coppe in questa stagione. La difesa, invece, non sembra impenetrabile: accanto all'ex Yanga Mbiwa si sono alternati i giovani Mammana e Diakhaby, con risultati tutt'altro che eccellenti. Con 31 gol subiti in 25 giornate è la nona difesa della Ligue 1.

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Rafael, Yanga Mbiwa, Mammana, Morel; Gonalons, Tolisso; Valbuena, Fekir, Cornet; Lacazette.