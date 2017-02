Stadio della Roma, Pallotta pronto a vendere e svendere

24/02/2017 11:50

STADIO DELLA ROMA PALLOTTA / James Pallotta aveva parlato charamente giorni fa, utilizzando il termine "catastrofe" per dipingere gli scenari futuri in caso di blocco definitivo delle istituzioni alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Una catastrofe che potrebbe coinvolgere il club giallorosso non solamente a livello societario, ma anche a livello tecnico.

Secondo 'Il Tempo', infatti, oltre all'ipotesi di una messa in vendita del club da parte dell'investitore americano, c'è da scongiurare il rischio di una svendita dei pezzi più pregiati della rosa giallorossa, a partire da Manolas e Nainggolan, per arrivare ai vari Fazio, Rüdiger, Emerson, Strootman e Dzeko. C'era, dunque, grande attesa per il vertice in programma oggi tra proponenti e comune di Roma, vertice messo in serio dubbio però dal ricovero in ospedale della sindaca Virginia Raggi.

D.T.