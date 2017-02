Napoli-Atalanta, Denis tenta il pronostico: "Terminerà 2-2. Real? Il 'San Paolo' è speciale"

24/02/2017 11:39

NAPOLI ATALANTA DENIS / Il Napoli si avvicina alla sfida del 'San Paolo' contro l'Atalanta e, intervistato dal 'Corriere del Mezzogiorno', il doppio ex Denis si è espresso in merito: "Terminerà 2-2, con Mertens e Hamsik per il Napoli e Petagna e Gomez per l'Atalanta. A Napoli ho lasciato tanti amici ma sono andato via perché non sentivo più la fiducia della società. Ho scelto di andare a giocare titolare ma nessun problema con il tecnico".

REAL MADRID - "Il Napoli ha giocato per un po' alla pari. Il San Paolo è speciale e può riservare sorprese. Non eslcudo la rimonta".

NAPOLI-MILAN - "Ricordo quel 2-2, con i rossoneri in vantaggio con Inzaghi e Pato. Poi arriva la nostra rimonta in tre minuti. Vado in gol in pieno recupero e lo stadio viene giù. Un boato assordante".

