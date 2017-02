Porto-Juventus, Marotta e il caso Bonucci: "Punizione doverosa nel rispetto dei compagni"

22/02/2017 20:20

NEWS JUVENTUS/ Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima del fischio d'inizio di Porto-Juventus: "Quella di stasera è una partita difficile contro una squadra ostica che fa valere il fattore campo e quindi ci vorrà una super Juventus - ha spiegato il dirigente bianconero - il caso Bonucci? La questione è molto semplice. Innanzitutto non è obbligatorio portare a conoscenza tutti delle nostre decisioni. Abbiamo condiviso la scelta dell'allenatore che è il leader e il responsabile dello spogliatoio. Bonucci è e rimane un grande professionista, ma in questa occasione era giusto puntualizzare alcune cose e lo abbiamo fatto. Differenza di comportamento rispetto a Lichtsteiner e Dybala? Non voglio diventare un giudice, dico che noi abbiamo valutato i fatti e abbiamo preso una decisione doverosa nel rispetto dei compagni e della società. Qui ci sono delle regole, poi l'allenatore ha fatto una sua scelta, noi abbiamo fatto le nostre valutazioni e accettato la sua decisione. Da quando esiste il calcio, queste dinamiche sono sempre successe, putroppo al giorno d'oggi tutto viene vivisezionato ma fa parte del gioco. Ci dispiace per Bonucci, ma comunque oggi scenderanno in campo undici giocatori degni di questa maglia. Come sta Leonardo? È un professionista e come tale sa che ci si deve adeguare a certe regole: questo non è un provvedimento disciplinare, non è una situazione che ridimensiona le sue capacità e il suo valore. È una scelta presa nel bene di tutti. Nuovo modulo anche in Champions? Ultimamente ha dato risultati soddisfacenti sia dal punto di vista del gioca sia del punteggio: noi questa competizione vogliamo provare a vincerla o comunque onorarla al meglio".