22/02/2017 19:43

PORTO JUVENTUS BONUCCI - C'è anche Leonardo Bonucci con la Juventus allo stadio 'do Dragao'. Il difensore, com'è noto, non giocherà il match di andata degli ottavi di Champions League contro il Porto e andrà in tribuna per questioni comportamentali. Inquadrato dalle telecamere di 'Premium Sport', Bonucci si è concesso alle attenzioni dei tifosi regalando selfie e sorrisi. Anche successivamente, seduto in panchina, è apparso più sereno rispetto a ieri.

A.L.