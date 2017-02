Calcio, da Mazzarri a Chiellini: tutti uniti per salvare il Cetraro

Alessio Lento (@lentuzzo)

CETRARO CHIELLINI TONI MAZZARRI - Il mondo del calcio unito per il Cetraro. La squadra tirrenica calabrese vive una situazione particolare: nonostante gli ottimi risultati sportivi, con due promozioni consecutive, milita adesso in Prima Categoria. Ma non ha più un campo dove giocare. Di conseguenza, l'Asd Cetraro FC ha annunciato la sospensione definitiva delle attività a fine stagione. Una situazione davvero complicata per la squadra che, dopo questo annuncio, ha ricevuto appoggio e sostegno da parte di personaggi noti, e meno noti, del mondo del calcio. Video, foto, articoli e un hashtag, #salvateilcetraro, che sta portando a conoscenza di tutti questa vicenda. Da Luca Toni a Giorgio Chiellni, passando per Walter Mazzarri, Bruno Conti, Alessandro Rosina, Eugenio Corini, Cristiano Lucarelli e tanti altri ancora, sostengono la lotta del Cetraro. In attesa di novità che possano riportare il sorriso e risolvere la vicenda. E, dunque, #salvateilCetraro!