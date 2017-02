Napoli, la frase 'rubata' al Bernabeu a De Laurentiis che inchioda Sarri

Maurizio Russo

22/02/2017 11:34

NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI / Le ultime news Napoli confermano che il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non è più così idilliaco come la passata stagione. Al termine del match di andata degli ottavi di finale di Champions League il patron partenopeo si è presentato di fronte ai microfoni delle televisioni per accusare pubblicamente il suo tecnico, reo a suo modo di vedere di aver schierato una formazione non adatta alla sfida contro il Real Madrid, con giocatori fuori ruolo e gli acquisti delle ultime sessioni di calciomercato lasciati in panchina. Uno sfogo al quale ha fatto seguito la replica dell'ex allenatore dell'Empoli, che ha rivendicato il diritto di scegliere il miglior undici in base al lavoro giornaliero a Castel Volturno. Pomo della discordia, secondo la ricostruzione de 'La Repubblica' oggi in edicola, sarebbe Marko Rog. Il quotidiano capitolino pubblica una frase 'rubata' allo stesso De Laurentiis durante la gara del 'Santiago Bernabeu' e riferita al centrocampista croato: "Non capisco perché serva tanto tempo per inserire un giocatore, Gagliardini è arrivato all'Inter e dopo pochi giorni era già titolare...".

Napoli, Rog 'oggetto misterioso': 13 milioni per 74 minuti

Arrivato la scorsa estate dalla Dinamo Zagabria per 13 milioni di euro, Marko Rog sarebbe dovuto essere un rinforzo importante nello scacchiere di Sarri in questa stagione. E invece il Nazionale croato è un autentico oggetto misterioso: nonostante non abbia accusato infortuni, ha dovuto aspettare fino a dicembre per fare il suo esordio in maglia azzurra. Ad oggi Rog ha collezionato 64 minuti in Serie A spalmati in cinque partite, più 10 minuti in Champions League. Unica presenza da titolare è stata quella degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la formazione di Serie B dello Spezia. L'infortunio di Allan gli regalerà più spazio?