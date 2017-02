Calciomercato Napoli, Mazzarri 'chiama' lo scontento di Sarri

21/02/2017 16:37

MAZZARRI NAPOLI SARRI / Prima dell'infortunio che lo terrà fuori per circa tre settimane, Allan aveva di fatto perso il ruolo di titolare nello scacchiere di Sarri. Una situazione poco gradita al 26enne centrocampista brasiliano, tanto che il suo agente ha alzato la voce paventando un possibile addio al Napoli in estate. E a dargli asilo, secondo il portale inglese 'clubcall.com', potrebbe essere un ex tecnico partenopeo: si tratta di Walter Mazzarri, attuale manager del Watford.

M.R.