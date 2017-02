Calciomercato Napoli, pronta offerta da 70 milioni per Zielinski!

21/02/2017 15:31

CALCIOMERCATO NAPOLI BAYERN OFFERTA PER ZIELINSKI - Arrivato lo scorso agosto dall'Udinese per 18 milioni di euro, Piotr Zielinski si sta facendo apprezzare a livello internazionale con la maglia del Napoli, al punto di aver attirato su di sé, in ottica calciomercato, l'attenzione di tanti importanti club. Tra quelli interessati al 22enne centrocampista della nazionale polacca, secondo quanto riferito da 'Radio CRC', ci sarebbe anche il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti: i bavaresi sarebbero pronti ad offrire al club di Aurelio De Laurentiis 70 milioni di euro - ovvero il valore della clausola rescissoria - pur di mettere le mani sul cartellino del giocatore, al quale invece verrebbe riconoscituo un ingaggio annuo di 4,5 milionidi euro.

F.S.