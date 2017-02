ZONA MISTA - Roma-Torino, Zappacosta: "Approccio ok. Io in giallorosso..."

Dall'inviato Andrea Corti

19/02/2017 21:11

ZONA MISTA ROMA TORINO ZAPPACOSTA / Davide Zappacosta, laterale del Torino è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta dei granata contro la Roma. Queste le dichiarazioni raccolte da Calciomercato.it: "Oggi non è stato il miglior Toro, ma il risultato è abbastanza severo. Abbiamo subito quattro gol da fuori area. Dobbiamo diventare una squadra più compatta. L'approccio non è stato sbagliato. Alla prima occasione ci hanno fatto gol e contro squadre così sono gol che ci tagliano le gambe. La Roma con il Napoli, dopo la Juve, è la squadra migliore del campionato". Poi il difensore viene interrogato su un futuro giallorosso: "Io alla Roma? Non so nulla, si vedrà".