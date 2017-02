Liverpool, nuovo tentativo per Chilwell

20/02/2017 03:21

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Il Liverpool torna alla carica per il talento del Leicester City, Ben Chilwell. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Daily Express', Klopp avrebbe espressamente chiesto al club di portare ad 'Anfieldì il 20enne inglese, obiettivo numero uno per il calciomercato estivo. Per accontentarlo, i dirigenti dei 'Reds' sarebbero pronti ad offrire alle 'Foxes' 10 milioni di sterline. Il Liverpool aveva già provato a prendere il difensore la scorsa estate, salvo poi arrendersi dopo il rinnovo dello stesso con la formazione di Ranieri, fino al giugno del 2021.

F.S.