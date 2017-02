19/02/2017 18:48

ROMA TORINO / Roma in vantaggio per due a zero dopo primo tempo contro il Torino. Edin Dzeko, autore della prima rete giallorossa, ha parlato a 'Premium Sport' subito dopo il duplice fischio: "Abbiamo fatto due gol belli ma non è finita perché il Torino è una buona squadra che vuole giocare a calcio. Lo abbiamo visto nel primo tempo e dobbiamo stare attenti".

M.D.A.