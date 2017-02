Roma-Torino, Emerson in odore di Seleçao?

19/02/2017 16:38

ROMA EMERSON TITE / - Non sono passate inosservate le recenti prestazioni positive di Emerson Palmieri, ultima quella in Europa League con lo splendido gol realizzato al Villarreal. Il laterale brasiliano, dopo lo scetticismo iniziale, sta conquistando la fiducia dei tifosi della Roma ed è ormai diventato un titolare fisso nello scacchiere di Spalletti. L'eco delle performance dell'ex Palermo è arrivato anche in patria, con il Ct verdeoro Tite che - come riporta 'Il Corriere dello Sport' - sarà questo pomeriggio all''Olimpico' per seguire da vicino Emerson nel match contro il Torino in vista di una possibile convocazione nella Seleçao.

G.M.