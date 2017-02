Empoli-Lazio, Martusciello avverte: "Chi pensa che siamo salvi sbaglia!"

18/02/2017 23:18

EMPOLI LAZIO / Giovanni Martusciello ha analizzato la sconfitta del suo Empoli contro la Lazio. Il tecnico ha parlato a 'Premium Sport' dopo il fischio finale: "Credo che la partita ci sia sfuggita di mano. Nemmeno il tempo di gioire che ci hanno puniti subito. Bisogna guardare solo le nostre gare, delle altre non ci interessa. Dobbiamo cercare di fare risultati con le nostre forze senza sperare nel destino. Laurini ha chiesto il cambio per problemi muscolari. Si sapeva che saremmo andati incontro a difficoltà importanti: abbiamo cercato di preparare al meglio le difficoltà e la squadra si è mossa anche bene. Le reazioni sono state giuste. Purtroppo il risultato alla fine ci vede penalizzati".

CHIAVE TATTICA - "Sull'aspetto difensivo cerchiamo di mantenere le stesse reazioni. In fase di possesso, con le squadre che ci costringono a non giocare è chiaro che cerchiamo alternative con un attaccante come Mchedlidze. Chi ci dà quasi salvo, sbaglia. Dobbiamo continuare a lavorare tutte le settimane per arrivare a questo 'miracolo'".

L'AVVERSARIO - "Ho detto che la Lazio è più forte dell'Inter dal punto di vista dell'imprevedibilità. Ma sono due squadre molto forti. Oggi mi ha impressionato in maniera positiva la Lazio. Poteva avere qualche punto in più".

M.D.A.