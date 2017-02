Udinese-Sassuolo, Di Francesco: "Non giocheremo per il pari. Aquilani? Al top"

18/02/2017 14:35

UDINESE SASSUOLO DI FRANCESCO CONFERENZA / "La squadra di Delneri gioca molto in verticale, non fa del possesso palla la sua arma del migliore". Questa, la disamina fatta in conferenza stampa da Eusebio Di Francesco alla viglia di Udinese-Sassuolo: "Noi dobbiamo rimanere compatti e corti. Loro hanno molti giocatori validi e qualità fisiche importanti. Non giocheremo per lo 0-0, poi la partita potrà dire altro.

Filosofie opposte le nostre? L'Udinese punta molto a far crescere giocatori stranieri, anche se con l'acquisto di Lasagna forse le cose stanno cambiando, il Sassuolo punta sì al risultato ma anche a far crescere giovani italiani, sono filosofie diverse".

Poi il discorso si è spostato sui singoli giocatori: "Aquilani ha dimostrato un'ottima condizione fisica, i numeri dicono che nelle partite giocate è quello che ha corso più di tutti. Ricordiamoci che giocatore è stato e che giocatore per me è ancora. Stiamo ritrovando Missiroli, contro il Tianjin ha fatto benissimo, si è allenato con continuità e sta recuperando la condizione. Difficile possa giocare dall’inizio, ma è a disposizione e può entrare a partita in corsa. Non avremo invece Ragusa, che ha l'influenza, e Antei per un problemino al ginocchio. Defrel sta ritrovando continuità negli allenamenti, è fondamentale, se non si ha questa e si gioca alla fine si paga. La coppia di centrali di domani? Con Acerbi o gioca Cannavaro o farà il centrale Peluso".

