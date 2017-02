Napoli, Rog lavora per il futuro: potrebbe sostituire Callejon

18/02/2017 13:11

NAPOLI ROG CALLEJON / In casa Napoli dovranno valutare prima o poi la situazione Callejon, che è l'unico al quale Maurizio Sarri non rinuncerebbe mai. Ha da poco festeggiato 30 anni lo spagnolo, di conseguenza riuscire a individuare un sostituto diventa una necessità. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' però sottolinea come un membro della rosa azzurra potrebbe essere adattato sulla fascia, data la giovane età.

Si tratta di Rog, che andrebbe a insidiare il ruolo di vice Callejon di Giaccherini. L'ex Dinamo rappresenta il futuro del Napoli, così come Rog e Zielinski, data l'età e, come mostrato contro Bologna e Genoa, questo potrebbe essere il suo ruolo futuro, data la capacità di dribbling e il buon passo.

L.I.