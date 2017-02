Gossip, Angelina Jolie farà coppia con Cristiano Ronaldo

18/02/2017 13:00

GOSSIP ANGELINA JOLIE CRISTIANO RONALDO / Angelina Jolie insieme a Cristiano Ronaldo. No, non si tratta di una nuova coppia. Almeno non a livello sentimentale. I due, infatti, parteciperanno a una serie tv turca (Hayat Köprüsü) che ha come protagonista una famiglia siriana in fuga dalla guerra civile. "Inizieremo le riprese nella prima settimana di aprile – ha spiegato il regista Eyup Dirlik - Ci saranno attori e attrici da tutto il mondo, non soltanto loro due".

D.G.