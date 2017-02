DIRETTA - Milan-Fiorentina, Montella: "Cinesi? La notte voglio dormire"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

18/02/2017 11:35

MILAN FIORENTINA CONFERENZA MONTELLA / Non una partita come le altre per Vincenzo Montella che domani sera con il suo Milan attende la Fiorentina. Il tecnico alla vigilia della sfida contro la sua ex squadra parla in conferenza stampa affrontando le news Milan: Calciomercato.it vi offre in diretta le parole dell'allenatore rossonero.

Prima della conferenza stampa, consueta intervista a 'Milan Tv': "Ricordi? Con il Milan da tecnico ho vinto due volte, possono bastare". Montella affronta poi aspetti più tecnici: "Con solo cuore e volontà non si ottengono risultati. Servono anche conoscenze e convinzioni. Questa squadra ha dimostrato di sapere cosa fare in campo, qualche volta ci riesce, altre meno. Sa essere squadra sempre. Abbiamo dei difetti ma anche un'anima: è una base per raggiungere i nostri obiettivi".

Su Sosa, il tecnico rossonero aggiunge: "Ci ha trascinato contro la Lazio. Deve migliorare in fase di non possesso, ma ha disponibilità e umiltà per farlo".

Montella dimostra di credere all'Europa: "Ci credo, abbiamo qualità e dovere di entrare. Questo è il nostro obiettivo e abbiamo tutto le carte in regola per ccentrarlo. Domani affronteremo una squadra con grandissimo talento. Servirà una gara aggressiva".

In chiusura dell'intervista, l'allenatore del Milan parla della cena offerta da Bacca: "E' un gruppo sano e pulito. Mi ha fatto piacere che Carlos abbia mantenuto la promessa e vedere che era quasi tutti presenti".

Milan-Fiorentina, Montella in conferenza su Bernardeschi e Bacca

In conferenza stampa poi Montella ha parlato dell'assenza di Bernardeschi: "E' un bel calciatore, ma al suo posto ci sarà Ilicic che ha caratteristiche simili. La Fiorentina è un'ottima squadra, gioca in modo sempre diverso. Mi complimento con Sousa per il carattere internazionale della squadra".

Sul closing e i cinesi, Montella taglia corto: "Voglio dormire la notte, non penso alle indiscrezioni. Per ora sento la società attuale e mi ha sempre dato tanta fiducia. Mi sento con Galliani costantemente".