Calciomercato Roma, Bailly 'porta via' Kessié?

17/02/2017 09:34

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE / La Roma non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul centrocampista dell'Atalanta Franck Kessié, ma per la definitiva fumata bianca ci sarà da battere la concorrenza del Manchester United. Secondo quanto ha riferito una fonte interna ai 'Red Devils' a 'The Sun' "Bailly ha suggerito l'acquisto di Kessié al Manchester United perché pensa possa essere il nuovo Yaya Toure. E' stato monitorato durante la Coppa d'Africa e ai dirigenti dello United è piaciuto ciò che hanno visto. Ci sono altri club su di lui".

S.D.