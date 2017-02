Bayern Monaco-Arsenal, tegola per Wenger

15/02/2017 22:10

BAYERN ARSENAL INFORTUNIO KOSCIELNY - Serata da dimenticare finora per l'Arsenal, sotto 4-1 in casa del Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League. Oltre al pesante passivo, Wenger deve far fronte anche all'infortunio di Laurent Koscielny: il difensore francese ha accusato un problema nella parte posteriore della coscia dopo un contrasto con Lewandowski ed è stato costretto alla sostituzione ad inizio ripresa con Gabriel. Nelle prossime ore se ne saprà di più sulle condizioni del nazionale transalpino.



G.M.