Chievo, Inglese insaziabile: "La tripletta? Voglio superarmi"

14/02/2017 22:25

CHIEVO INGLESE / Contro il Sassuolo ha messo a segno la sua prima tripletta in Serie A. ''Il risveglio è stato più bello del solito", ha ammesso Roberto Inglese al 'Corriere di Verona'. "Ho ricevuto tantissime chiamate e tanti messaggi che mi hanno fatto molto piacere - ha proseguito l'attaccante del Chievo - Spero di vivere altre giornate così perché ti regalano emozioni particolari. Anni fa non avrei mai pensato che sarei arrivato a segnare una tripletta in A. E' un sogno che si avvera. Di Francesco? Gli devo molto sia sotto il punto di vista professionale che umano. Il futuro? Non ho obiettivi prefissati. Voglio continuare a fare del mio meglio e migliorare giorno dopo giorno. Voglio superarmi e fare il massimo possibile''.

D.G.