Manchester United, pareri discordanti su Rashford: futuro in dubbio

15/02/2017 02:05

MANCHESTER UNITED RASHFORD - Marcus Rashford, 20enne attaccante inglese, ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United lo scorso settembre fino al 2020, divenendo il calciatore teenager più pagato al mondo. Il giocatore però, si è lamentato dello scarso utilizzo da parte del tecnico José Mourinho, al punto che per lui si è parlato di un possibile trasferimento in Spagna, al Real Madrid. Stando a quanto riportato da 'The Times', Rashford, tutt'altro che contento, non intenderebbe rinnovare ulteriormente il suo contratto (ipotesi paventata da alcuni organi di stampa) ma penserebbe invece all'ipotesi di cambiare aria. Il quadro invece dipinto da un altro tabloid britannico, 'Mirror' è diametralmente opposto: la giovane promessa del calcio inglese, secondo le loro fonti, sarebbe felice allo United e non avvertirebbe la necessità di ridiscutere il suo accordo, visto che il prolungamento, come detto, c'è stato appena lo scorso settembre. Soltanto il tempo ci dirà come stanno davvero le cose...

F.S.