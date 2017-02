DIRETTA Serie A, Lazio-Milan: le formazioni UFFICIALI - LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

13/02/2017 19:45

LAZIO MILAN DIRETTA - 'Monday Night' che chiude la ventiquattresima giornata del campionato di serie A quello in programma tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Vincenzo Montella. Un vero e proprio spareggio per l'Europa con i biancocelesti al sesto posto in classifica con due punti in meno di Inter e Atalanta e i rossoneri che rincorrono a tre lunghezze di distanza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico'.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Anderson, Immobile, Keita. All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Gomez, Vangioni; Poli, Locatelli, Pasalic; Suso, Deulofeu, Ocampos. All. Montella

CLASSIFICA: Juventus 60; Roma 53; Napoli 51; Inter e Atalanta 45; Lazio* 43; Milan* e Fiorentina 40; Torino 35; Sampdoria 33; Chievo 32; Udinese 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13; Pescara 9.